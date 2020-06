Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor? Bay Yanlış oyuncu kadrosu hakkında bilgiler

Dolunay adlı dizisinin başrollerini üstlenen Özgecan Gürel ile Can Yaman'ı yeniden bir araya getiren Bay Yanlış'tan ilk görüntüler paylaşıldı. 26 Haziran Cuma günü ekranlara "merhaba" diyecek olan “Bay Yanlış” dizisinde Can Yaman; zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür'ü, Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşamak isteyen Ezgi'yi canlandıracak.



Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik edecek.