Bay Yanlış bitiyor mu? Yapımcıdan sürpriz açıklama!

Bay Yanlış'ın final kararı için resmi açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi. Turgut, 28 Eylül Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Bay yanlış Ekibi bu gün son iş günü tamamladı. Bize İnan bizle birlikte 5 aydır emek veren set çalışanlarına, oyunculara, senaristimize, yönetmenimize, kanalımıza ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ardından kanal tarafından son bölüm fragmanı yayınlanarak final bölümünün duyurusu yapıldı.