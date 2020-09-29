Bay Yanlış bitiyor mu? Yapımcıdan sürpriz açıklama!
13 haftadır ekranlardaki serüvenine devam eden Bay Yanlış dizisi final kararı aldığını açıkladı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizi için bir süredir iddialardan ibaret olan final kararı, yapımcı Faruk Turgut'un yapmış olduğu açıklama ve final bölümü fragmanı ile netlik kazandı. İşte, Faruk Turgut'un yapmış olduğu o açıklamalar
Bay Yanlış'ın final kararı için resmi açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi. Turgut, 28 Eylül Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Bay yanlış Ekibi bu gün son iş günü tamamladı. Bize İnan bizle birlikte 5 aydır emek veren set çalışanlarına, oyunculara, senaristimize, yönetmenimize, kanalımıza ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Ardından kanal tarafından son bölüm fragmanı yayınlanarak final bölümünün duyurusu yapıldı.
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