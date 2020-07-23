Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Bay Yanlış yeni bölümde Ezgi ve Özgür'ün oyunu başarılı olacak mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış 24 Temmuz Cuma akşamı 5. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Geçen haftaki son bölümünde Göcek'te Özgür'le Ezgi'nin beraber mahsur kalması heyecanlı anlara sahne olmuştu. Bay Yanlış'ın yeni bölüm fragmanında ise, Özgür ve Ezgi'nin aileleriyle tanışması merak dolu anları ekranlara getirdi. İşte, Bay Yanlış 5. bölüm fragmanından görüntüler.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?