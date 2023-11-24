Başkan'ın ilk teaser’ı da yayınlandı

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İlk kısa fragmanı sosyal medyada ses getiren film, oyuncu kadrosu ve prodüksiyonuyla dikkat çekti. Ulaş Bahadır’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği “Başkan”ın çekimleri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yapıldı.

Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Sadık Gürbüz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı “Başkan”, Belediye Başkanı’nı yerel seçimlerde değiştirmek isteyen Tunceli Ovacık kasaba halkının yaşadıklarını komedi dozu yüksek bir lisanla anlatıyor. Filmde kasabanın başkan adaylarına Diren Polatoğulları ve Necip Memili hayat veriyor. Belediye başkanlığına adaylıklarını koyan ikili afişleri ve seçim reklamlarıyla kıyasıya bir rekabete giriyor. Bol kahkahalı iki saat vadeden “Başkan”, 5 Ocak’tan itibaren beyazperdedeki yerini alacak.