Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı hangi dizilerde yer aldı?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.



Basketbola İzmirspor’da başladı. 12 yaşındayken Efes Pilsen’e transfer oldu ve İstanbul’a tek başına geldi. 6-7 yıl lojmanda kaldı. Milli takım seviyesinde iyi dereceler alan bir basketbolcuyken, aşil tendonundan sakatlandı ve basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Yakın çevresi “Elin, yüzün, fiziğin düzgün. Modellik yap” deyince Best Model yarışmasına katılmaya karar verdi ve “en iyi fotomodel” oldu. Sonra Milano macerası başladı. Oradan Brezilya, ardından İsviçre’de modellik yaptı.



Barış Murat Yağcı, Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

“Şevkat Yerimdar”da Bora karakterine hayat verdikten sonra Gizem Karaca ile bir sinema projesinde yer aldı. 2018 yapımı Sosyetik Gelin isimli filmde Demir’i canlandırdı.