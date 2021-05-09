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Televizyon
Haber Giriş: 09.05.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

‘Barbaros’un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz

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‘Barbaros’un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz

OSMANLI Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatının konu edildiği “Barbaros” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

 Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin rol alacağı dizinin ana kadın karakteri için Şeyma Korkmaz’a teklif gittiği öğrenildi. Oyuncuyla geçtiğimiz hafta toplantı gerçekleştiren yapım şirketinin Korkmaz’a sıcak baktığı ve kadın karakterin netleşmesinin ardından dizi ekibinin sete çıkacağı öğrenildi. “Barbaros” yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

‘Barbaros’un kadın yıldızı Şeyma Korkmaz

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