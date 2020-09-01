Baraj 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Baraj 3. son bölümde Nehir gerçekleri öğrendi mi?

FOX TV'de izleyici karşısına çıkan Baraj, 3. bölümü ile sevenleriyle buluştu. Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Baraj'ın 3. son bölümü heyecanlı gelişmeleri ekranlara getirdi. Tarık'ın Nazım'la yaptığı iş birliğine göre, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutmaya çalıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Baraj yeni bölüm fragmanında çevrildi.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baraj'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, baraj 4. bölüm fragmanından görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım’a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir’in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir’e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık’a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.