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Baht Oyunu'nda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi!

#Baht Oyunu#Cemre Baysel#Aytaç Şaşmaz
Baht Oyununda Ada ve Boranın aşkı galip geldi

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu on dördüncü bölümüyle büyük ilgi gördü. Yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşan Baht Oyunu sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Baht Oyunu’nun on dördüncü bölümünde; Ada, Rüzgar’ın kendisini nasıl kandırdığını Celal’e anlattı. Rüzgar’ın vatandaşlık aldığını öğrenen Ada, ondan bir an önce boşanmak için kolları sıvadı.

Rüzgar, aşıkları ayırmak için Tuğçe’ye işbirliği teklif etti. Güçlerini birleştiren Rüzgar ve Tuğçe, gözlerini boyamak için Ada ve Bora’ya dostane bir tavırla yaklaştı. Nergis ise Ada’nın Bora ile beraber olmaması için elinden geleni yaptı. Üstelik Rüzgar’ı eve davet edip Ada’nın fikrini değiştirmeye çalıştı. Bora, Ada’nın ailesiyle konuşup aşkını dile getirmek istese de Ada buna izin vermedi.

Sonunda Ada ve Bora’nın aşkı galip geldi. Bora, Ada’yı evinde ağırladı ve çift güzel bir akşam yemeği eşliğinde romantik anlar yaşadı.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de...

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#Baht Oyunu#Cemre Baysel#Aytaç Şaşmaz