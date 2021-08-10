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Televizyon
Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

‘Baht Oyunu’nda Ada ve Bora arasında sular durulmuyor

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Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’nun sekizinci bölümünde Ada ve Bora arasında sular durulmuyor.

Yeni bölümde Ada’nın şirketten ayrılma kararıyla ikili arasında ipler iyice gerilmişken, Ada, şirkete dönmek için Rüzgar aracılığıyla Tuğçe ile bir anlaşma yapacak. Ada’yı yeniden ofiste gören Bora, ona bir ders vermek için imkansız bir görev verecek.

Ünlü popçu Kuzey Batı ile röportaj yapması istenen Ada, Kuzey Batı’yı ikna edip ofise getirince ortalık karışacak. Ada’dan hayli etkilenen Kuzey Batı’nın tavırları Bora’yı rahatsız edince, iki erkek arasındaki gerilim ortalığı fena karıştıracak.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de...

 

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