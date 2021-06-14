Baht Oyunu Ada kim? Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D’nin favori yaz dizisi olarak gösterilen Baht Oyunu, genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 15 Haziran Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerinde başarılı yetenekler Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor. Diziyi şimdiden merakla bekleyen takipçileri şimdiden, Baht Oyunu Ada kim, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında sorularıyla gündemde aramalara başladı. İşte Baht Oyunu Ada karakterini canlandıracak olan Cemre Bayselin hayatı ve oynadığı diziler…

ADA TÖZÜN (AKCAN) KİMDİR?

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli. Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 boyunda ve 53 kilo.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada’yı canlandırmaya hazırlanıyor.

CEMRE BAYSEL OYNADIĞI DİZİLER

2014- 2016: Yeşil Deniz (Gonca)

2017: İsimsizler (Gülperi)

2017: Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2018: Elimi Bırakma (Melis)

2019: Ramo

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