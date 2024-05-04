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Bahadır Özdener'den Sharon Stone'a yanıt

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#Bahadır Özdener#Sharon Stone#Kurtlar Vadisi
Bahadır Özdenerden Sharon Stonea yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:46

SHARON Stone’un “Kurtlar Vadisi” açıklaması sosyal medyada gündem oldu. 2005 yılında Andy Garcia ile birlikte dizide konuk oyuncu olarak rol alan ünlü yıldızın “Sette kimse İngilizce konuşmuyordu” sözlerine dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener’den yanıt geldi.

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 Sette yönetmen haricinde herkesin İngilizce bildiğini, senaryonun da İngilizce yazıldığını dile getiren Özdener, Stone’un açıklamasına anlam veremediğini söyledi:

Bahadır Özdenerden Sharon Stonea yanıt

“Senaryonun tamamı İngilizceydi. Sette İngilizce bilmeyen tek kişi de yönetmenimiz Serdar Akar’dı. Zaten set ekibinin tamamı Amerikalıydı. Necati (Şaşmaz) Abi’nin İngilizcesi de kusursuzdur, çünkü uzun yıllar Amerika’da yaşadı. Sharon Stone’la o dönem uzun uzun sohbet ettik. Hatta senaryonun kalitesinden ve entelektüel seviyesinden kendisi bize bahsetti. Şahit gösterdiği Andy Garcia da daha sonra İstanbul’a gelip tekrar ‘Kurtlar Vadisi’nde oynadı. Şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum.”

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Bahadır Özdenerden Sharon Stonea yanıt

Sharon Stone’un öpüşme sahnesinde de oynadığı Necati Şaşmaz, uzun yıllar Amerika’da yaşadı.

‘BİR ŞEY ANLAMADIK’ DEMİŞTİ

TRT World’de yayınlanan “Turkish Tea Talk with Alex Salmond” programına konuk olan Sharon Stone, “Bize cömert bir ücret ödendi. Andy ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık” demişti.

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#Bahadır Özdener#Sharon Stone#Kurtlar Vadisi

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