Bahadır Özdener'den Sharon Stone'a yanıt

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Sette yönetmen haricinde herkesin İngilizce bildiğini, senaryonun da İngilizce yazıldığını dile getiren Özdener, Stone’un açıklamasına anlam veremediğini söyledi:

“Senaryonun tamamı İngilizceydi. Sette İngilizce bilmeyen tek kişi de yönetmenimiz Serdar Akar’dı. Zaten set ekibinin tamamı Amerikalıydı. Necati (Şaşmaz) Abi’nin İngilizcesi de kusursuzdur, çünkü uzun yıllar Amerika’da yaşadı. Sharon Stone’la o dönem uzun uzun sohbet ettik. Hatta senaryonun kalitesinden ve entelektüel seviyesinden kendisi bize bahsetti. Şahit gösterdiği Andy Garcia da daha sonra İstanbul’a gelip tekrar ‘Kurtlar Vadisi’nde oynadı. Şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum.”

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