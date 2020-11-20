Babil dizisi final mi yapıyor?

Babil dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Pandemi sürecinde çekimlerine ara verdikten sonra ekranlara 2. Sezonuyla geri dönen Babil dizisi, 20 Kasım’da yayınlanacak 20. bölümü ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyordu.





BABİL DİZİSİ KONUSU



İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür. Bu sayede İrfan, çocuğunun tedavi masraflarını da karşılamaya başlar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada; hem Süleyman’la hesaplaşma hem de Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır var.