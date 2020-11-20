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Haber Giriş: 20.11.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Babil dizisi final mi yapıyor?

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Babil dizisi final mi yapıyor?
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Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay gibi isimleri buluşturan Babil dizisi ekran macerasını sona erdirmeye hazırlanıyor. Cuma akşamları yayınlanan Babil dizisi 20 Kasım Cuma günü final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, final bölümünde neler olacak? İşte Babil dizisinin final bölümünden ilk görüntüler…

Babil dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Pandemi sürecinde çekimlerine ara verdikten sonra ekranlara 2. Sezonuyla geri dönen Babil dizisi, 20 Kasım’da yayınlanacak 20. bölümü ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyordu.



BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür. Bu sayede İrfan, çocuğunun tedavi masraflarını da karşılamaya başlar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada; hem Süleyman’la hesaplaşma hem de Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır var.

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