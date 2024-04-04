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Babaya son görev... Zafer Algöz'ün acı kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Zafer Algöz#Cevdet Algöz#Burhaniye
Babaya son görev... Zafer Algözün acı kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 17:33

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye’de toprağa verildi

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, annesinin ölümünden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz'ü de kaybetti. Cevdet Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Babaya son görev... Zafer Algözün acı kaybı

Tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Cevdet Algöz için Burhaniye Koca Camii'nde tören düzenlendi. 24 gün önce vefat eden annesi Güner Algöz'ün ardından babasını da kaybeden ünlü oyuncu Zafer Algöz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye oyuncu Zafer Algöz'ün sanatçı dostları Erkan Can, Bülent Şakrak, Hüsnü Şenlendirici, Can Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün babası, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
Babaya son görev... Zafer Algözün acı kaybı

Algöz'ün 24 gün arayla vefat eden anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

 

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#Zafer Algöz#Cevdet Algöz#Burhaniye

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