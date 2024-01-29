'Babanız için neleri göze alabilirsiniz?' 'Taş Kağıt Makas'ın ilk fragmanı yayınlandı!

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Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin başrol oyuncularından Ekin Koç’un hayat verdiği, hipertimezi hastası Umut’un olağanüstü hafızasına konuk olduğumuz tanıtımda; Umut’un adalet için vereceği çetin savaşın da ipuçları yer alıyor.

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır.

Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut’un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

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Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.





HANDE ATAİZİ

HÜSEYİN AVNİ DANYALBURAK YÖRÜK