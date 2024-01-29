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'Babanız için neleri göze alabilirsiniz?' 'Taş Kağıt Makas'ın ilk fragmanı yayınlandı!

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#Taş Kağıt Makas#Kana D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 10:18

İzleyicilerle buluşmak için gün sayan "Taş Kağıt Makas" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

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Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin başrol oyuncularından Ekin Koç’un hayat verdiği, hipertimezi hastası Umut’un olağanüstü hafızasına konuk olduğumuz tanıtımda; Umut’un adalet için vereceği çetin savaşın da ipuçları yer alıyor.

Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır.

Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut’un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

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Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

HANDE ATAİZİ

Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

HÜSEYİN AVNİ DANYAL

Babanız için neleri göze alabilirsiniz Taş Kağıt Makasın ilk fragmanı yayınlandı

BURAK YÖRÜK

 

 

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#Taş Kağıt Makas#Kana D#Yeni Dizi

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