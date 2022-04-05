Baba dizisindeki Elif kimdir, kaç yaşında? Dilara Aksüyek, Baba dizisi oyuncuları arasında

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Dilara Aksüyek’in kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. Salı akşamları ekrana gelen Baba dizisi oyuncuları arasına katılan Dilara Aksüyek’in daha önce oynadığı diziler arasında İstanbullu Gelin, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Arıza da yer alıyor.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

DİLARA AKSÜYEK’İN OYNADIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.

TV Dizileri

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Yıl Başlık Rolü Notlar

2012 Evlerden Biri Filiz Yardımcı Karakter

2013 Merhamet Şadiye Yardımcı Karakter

2014 Kadim Dostum Deniz Yardımcı Karakter

2015 Adı Mutluluk Dolunay Yardımcı Karakter

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Mahfiruze Sultan Yardımcı Karakter

2016 Mahrumlar Tanem Yardımcı Karakter

2017 İstanbullu Gelin İpek Boran Yardımcı Karakter

2020 Arıza Füsun Keskin Yardımcı Karakter