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Baba dizisindeki Elif kimdir, kaç yaşında? Dilara Aksüyek, Baba dizisi oyuncuları arasında

#Baba Dizisi#Baba Dizisi Elif#Dilara Aksüyek
Baba dizisindeki Elif kimdir, kaç yaşında Dilara Aksüyek, Baba dizisi oyuncuları arasında

Baba dizisi oyuncuları arasına katılan Dilara Aksüyek, Elif karakterine hayat veriyor. Dilara Aksüyek’in canlandırdığı Elif karakterinin, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Kadir karakteri ile yolları kesişiyor. Peki, Dilara Aksüyek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Dilara Aksüyek’in kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. Salı akşamları ekrana gelen Baba dizisi oyuncuları arasına katılan Dilara Aksüyek’in daha önce oynadığı diziler arasında İstanbullu Gelin, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Arıza da yer alıyor.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

DİLARA AKSÜYEK’İN OYNADIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.

TV Dizileri

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Yıl           Başlık    Rolü       Notlar

2012      Evlerden Biri       Filiz        Yardımcı Karakter

2013      Merhamet          Şadiye  Yardımcı Karakter

2014      Kadim Dostum  Deniz    Yardımcı Karakter

2015      Adı Mutluluk      Dolunay               Yardımcı Karakter

2015      Muhteşem Yüzyıl: Kösem            Mahfiruze Sultan             Yardımcı Karakter

2016      Mahrumlar         Tanem  Yardımcı Karakter

2017      İstanbullu Gelin İpek Boran          Yardımcı Karakter

2020      Arıza      Füsun Keskin     Yardımcı Karakter

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#Baba Dizisi#Baba Dizisi Elif#Dilara Aksüyek

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