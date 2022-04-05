Baba dizisinde İlhan ölecek mi?

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Baba dizisinin 8. yeni bölüm fragmanında, Büşra ile aralarında geçenlerin aile tarafından duyulmasının hemen ardından İlhan ile buluşan Servet, onu inşaat boşluğundan itiyor. Yerde hareketsiz yatarak ekrana yansıyan İlhan Karaçam karakterinin dizideki macerasının devam edip etmeyeceği henüz belli değil. İlhan'ın akıbeti ise yayımlanacak yeni bölümle netleşecek.

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan’dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra’dan hiç beklemediği bir yara alır.

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