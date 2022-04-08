Aziz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Aziz dizisi neden yok? Show TV yayın akışı

Haberin Devamı

Aziz dizisinin bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizi bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. 8 Nisan’da saat 20:00’de Sahte Kabadayı, 21:45’te Üç Kağıtçı filmi ekrana gelecek. Aziz yeni bölümün neden olmadı ve ne zaman ekrana geleceği açıklandı. İşte detaylar

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz dizisi bu akşam Show TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Saat 20:00’de Sahte Kabadayı, 21:45’te Üç Kağıtçı filmi ekrana gelecek. Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili ‘Önce Sağlık’ başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümü 15 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Üç Kağıtçı

23:30 Aziz (Tekrar)