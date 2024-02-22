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Azem oğluyla buluşuyor... Müjdat Gezen'den 'İnci Taneleri'ne övgü

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Müjdat Gezen#Yasemin Özilhan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 07:32

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi “İnci Taneleri” bu akşam 5’inci bölümüyle ekrana geliyor.

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Reyting rekorları kıran dizinin bu bölümünde Azem, oğluyla bir araya geliyor. Ancak kavuşma anı, yıllardır hayalini kurduğu gibi geçmiyor. Azem oğluna, sadece onları ilgilendiren özel bir yerde buluşmayı teklif ediyor.

Azem oğluyla buluşuyor... Müjdat Gezenden İnci Tanelerine övgü

Dizinin yeni bölümünde Dilber, Azem’in Piraye ile yemeğe çıktığını öğreniyor.

MÜJDAT GEZEN: YILMAZ BAYILDIM, YÜREĞİNE SAĞLIK

Müjdat Gezen, Yılmaz Erdoğan’a övgüler yağdırdı. “İnci Taneleri”ni izleyen usta isim şöyle konuştu:

“Senaryo nedir, aktörlük nedir, yapımcılık nedir? Yılmaz Erdoğan’a bakın, nasıl bir şey ortaya koymuş. Telefonda ‘Yılmaz bayıldım’ dedim. ‘Hocam konservatuvar imtihanına girdim vaktiyle, beni almadın’ dedi. ‘İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Sen kendi ekolünü yarattın’ dedim. Üst düzey zekâya, kaleme sahip.”

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Azem oğluyla buluşuyor... Müjdat Gezenden İnci Tanelerine övgü

YASEMİN ÖZİLHAN: OYUNCULAR DA HiKAYE DE ÇOK İYİ

Yasemin Özilhan, “İnci Taneleri”nin sıkı takipçisi olduğunu söyledi. Önceki gün Bebeköy’de görüntülenen Özilhan, “İnci Taneleri’ni izledim, beğendim. Oyuncular da hikâye de çok iyi. İlgiyle takip ediyorum” diye konuştu. Oyunculuğa ara veren Özilhan, setlere döneceği şeklindeki haberler için de “Okuduğum birkaç senaryo var ama henüz kesin bir şey yok. Benim önceliğim çocuklar” dedi.
(Behlül AYDIN)

Azem oğluyla buluşuyor... Müjdat Gezenden İnci Tanelerine övgü

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#İnci Taneleri#Müjdat Gezen#Yasemin Özilhan

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