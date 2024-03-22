Mezarlıkta sürpriz ziyaretçi... Azem ailesini bir araya getirebilecek mi?

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Dizinin yeni bölümünde,

Azem oğlu Özgür'ü (Cihan) de alarak eşi Hande'nin mezarına geldi. Azem, "Bak sana kimi getirdim. İnsan bir şeyin hayalini çok uzun süre kurduğunda söz de hükmünü yitiriyor artık. Sana verdiğim sözün yarısını tuttum. Geriye kaldı elmamızın diğer yarısı" dedi.

AZEM'İ İZLEYEN KIZI MI? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem ile Cihan mezar başında duygularını ifade ederken bir kadının uzaktan izlemesi dikkat çekti. Özgür babasına annesini onun öldürmediğini ispat edene kadar görmek istemediğini söyledi. Azem de, 'Ne olursa olsun, ben kızımı bulacağım. Ondan sonra verecek bir selamın olursa görüşürüz' dedi.



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'AZEM’DEN ALİŞAN’A YOĞUN İLGİ'

Azem otele geldiğinde Dilber oğlu Alişan'ın ondan matematik öğretmesini istediğini söyledi. Dilber bu konuda çok iyi olmadığından Azem'den bunu yapmasını rica etti. Piraye'yi Ayça'nın müdürü aradı, genç kızın ödevlerini yapmadığını ifade etti.



Piraye kızına ödevlerini yapmasını söyleyince Ayça, Azem hocasının eve ödev vermenin doğru bir yöntem olmadığını söylediğini belirtti. Dilber çocuğuna ders veren Azem'e 'Bir ev tutarsak sen de oturacak mısın bizimle?' diye sordu. Azem şu an önemli olanın Alişan olduğunu söyledi.

DİLBER'İ KIZDIRAN GÖRÜŞME - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber oğlu Alişan'ın eğitiminin devam etmesi için bir okulla görüşmeye geldi. Dilber okul müdüresi Zühal ile görüşürken işini söyleyince Zühal'in tavrı değişti, doluluktan ötürü Alişan'ı okula kabul edemeyeceğini söyledi.

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Zühal'in tavrının değiştiğini fark eden Dilber, çıkmak üzereyken 'Çocuğumun okuluyla benim yaptığım işin ne alakası var?' diye sordu. Zühal, 'Dilber hanım, yaptığınız işin çocuğunuzun hayatıyla çok ilgisi var.' cevabını verdi.

Azem’i takip ettiren Talip, Niyazi’den bilgi toplamasını istedi. Niyazi de emirleri yerine getirdi.

CİHAN, SIRAT’IN ELİNDE! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cihan (Özgür) kız arkadaşı Elif'le yemek yerken Sırat'ın adamları mekana geldi. Sırat'ın sağ kolu Berzan, Cihan'ın yanına gelerek Sırat'ın konuşmak istediğini söyleyerek 'Bu bir rica değil' dedi. Elif'in yanında zor bir duruma düşmek istemeyen Cihan, Sırat'ın adamlarıyla beraber mekandan ayrıldı.

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CİHAN’DAN SIRAT’A REST!

Cihan'ı esir alan Sırat şu ifadeleri kullandı:

“Cihan anlıyorsun değil mi? Bak üç tane adam yolluyorum seni aldırıyorum. Bu kadar basit. Peki sen neyine güveniyorsun da bu kadar artistlik yapıyorsun. Şimdi Terzi Dayı'nın hatırına bir şekilde senin hayatını bağışladık. Peki sen ne yaptın? Dayının yanında beni küçük düşürdün.”

Sırat, Berzan'a Cihan'ın yakınlarındaki adamlardan birisini aramasını istedi. Berzan şartlarını söylemek için Necmi'yi aradı. Necmi telefonu açınca Azem devreye girdi, Sırat da babasının açtığını öğrenince telefonu eline aldı. Şartları sıralayan Sırat, "Yarın sabah otoparkı boşaltıyorsun, gerçek sahibine, bana geri veriyorsunuz. Bir de siz bu video işlerini çok seviyorsunuz diye. Biz de Cihan'la bir video çekeceğiz. Abi senden özür diliyorum diyecek." ifadelerini kullandı. Cihan özür dilemeyi kabul etmeyince Sırat tarafından darp edildi.

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AZEM OĞLUNU KURTARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem ile Necmi, daha önce Cihan'ı uyaran Berzan'la görüşme ayarlayarak ondan yardım istedi. Berzan'ın da yardımıyla Azem ile Sırat otoparkta yan yana geldi. Sırat, Cihan'ı serbest bırakmak için herkesin içinde özür dilemesini istedi. Azem de Sırat'a önemli bir konu için özel görüşmek istediğini belirtti. Sırat'ın patronunun sevgilisiyle olan yakın anlarının kaydını gösteren Azem, bunları patronu görmek istemiyorsa Cihan'ı serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Görüntülerden sonra morali bozulan Sırat teklifi kabul etti.

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ZAHİR ORTAYA ÇIKTI

Polisler Zahir'i bulmak için kardeşini takip etti. Çiğ köfte dükkanına gelen ekipler Zahir'in gizli bölümünü buldu. Polislerin dükkanına geldiği anlar da Zahir'de adamlarıyla beraber otele gelerek oğlu Alişan'ı kaçırdı. Dilber oğlunu göremeyince krize girdi.

PiRAYE'Yİ SARSAN FOTOĞRAFLAR

Niyazi, Talip'in verdiği görevi yerine getirdi. Azem ve Dilber'in birlikte görüntüleyen Niyazi fotoğrafları patronu Piraye'ye gösterdi. Dilber ve Azem'i sarmaş dolaş gören Piraye büyük şok yaşadı.

AZEM'İN KIZI ORTAYA MI ÇIKTI

Dizinin final sahnesinde Azem'in eşi Hande Yücedağ'ın mezarı başında dua eden bir kadına yer verildi. Dizinin takipçileri, 'Azem'in kızı ortaya çıktı' yorumlarında bulundu. Azem'in ailesini bir araya getirip getiremeyeceği merak konusu oldu.