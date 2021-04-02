Ayten Sevim nasıl öldü, öldürüldü mü? Ayten Sevim olayının detayları

Anneleri Ayten Hanım’ın ölümüyle ilgili babalarından şüphe duyduklarını aktaran iki kız kardeş olayın aydınlatılmasını istedi. İddiaları yalanmayan Mürettin Sevim, sabah tavukları beslemek için dışarı çıkan Ayten Sevim’in merdivenlerden düşerek yaralandığını, daha sonrada hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Mürettin Bey, lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını, eşini salonda bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Sevim, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım’ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye gördüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti.

Mürettin Sevim, banyodaki kan lekeleri için ise “Banyodaki kanlı peçete ayağımı kestiği için” açıklamasında bulundu. Sevim, 40 yıllık eşimin topladığı paraları duşa kabinin altında saklamış, açıklamasında bulundu. Babalarından şüphelenen iki kız kardeş, babalarının hayatında başka kadınlar olduğunu iddia etti.

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