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Ayşegül Aldinç: Ajda Pekkan’ı taklit ediyorum

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#Ayşegül Aldinç#Ajda Pekkan#Ahmet Mümtaz Taylan
Ayşegül Aldinç: Ajda Pekkan’ı taklit ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:30

AYŞEGÜL Aldinç kariyerine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk olan ünlü sanatçı, Süperstar Ajda Pekkan’a olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Kariyerimde, işin içinde Ajda var. Onu taklit ederdim, hâlâ onun potpurisi var repertuarımda. Şarkılarını da onun gibi söylüyorum. Sanki onu taklit ediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ajda Pekkan şarkılarını başkaları söylememeli gibi geliyor bana, çünkü onun gibi kimse söyleyemiyor. Söylenecekse onun gibi söylenmeli. Ajda, Türkiye’nin en iyi şarkıcılarının en başında gelir. Sezen (Aksu) ve diğerleri daha sonra gelir. Sezen de Ajda’yı taklit ettiğini söylemişti gençliğinde. Ajda büyük bir idoldü, hâlâ öyle, onun ardından gittik.”

Aldinç yayında bir de itirafta bulundu:

“Erol Evgin’e âşıktım. O alışkın her neslin ona âşık olmasına. Erol Evgin de erkek Ajda Pekkan.”

 

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#Ayşegül Aldinç#Ajda Pekkan#Ahmet Mümtaz Taylan

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