Aydan Şener: Aldatıldım, aldatılmayan kadın yoktur

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Tek evliliğini 1983 yılında Ayhan Akbin’le yapan sanatçı eşiyle kıskançlık ve onun eve bağlı olmamasından dolayı boşandığını anlattı:

“Çalıkuşu’nu çektiğim zaman evliydim. Anlaşamadığımız için bitti. Büyük bir şöhrete ulaşınca ufak tefek kıskançlıklar başladı. Ayhan’ın sporculuğundan gelen bazı alışkanlıkları vardı. Evlendiğimizde o da çok gençti. O alışkanlıklarından kolay kolay kopamadı. Çapkın biri diyemem ama eve düşkün bir adam değildi. Arkadaşlarıyla olmayı ve gezmeyi severdi. Ben de yoğunluktan dolayı ayak uyduramamıştım.”

Usta oyuncu, “Aldatıldın mı?” sorusuna da “Tabii ki. Eşim tarafından aldatılıp aldatılmadığımı bilmiyorum ama sonrasında oldu. Aldatılmayan kadın yoktur” diye yanıt vererek bir sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf etti.