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Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı

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#Aybüke Öğretmen#Aybüke Yalçın#Aybüke; Öğretmen Oldum Ben
Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 10:47

Batman’da 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatını konu alan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi seyirciyle buluşuyor. Yapım, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. TRT’nin ortak yapımcılığında çekilen “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Murat Onbul’un üstlendiği filmden görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Fragmanı sosyal medya hesabında paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmi şu ifadelerle duyurdu: “İsmi, Hocalı’da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ filmimiz 24 Kasım’da vizyonda.”

Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı

Aybüke Yalçın

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur’un kaleme aldığı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminde Aybüke Öğretmen’i Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer aldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek olan film, Aybüke Yalçın’ın öğretmenlik azmini anlatacak.

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Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE VİZYONA GİRECEK

Öğretmenler Günü’nde vizyona girecek “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminde Aybüke Öğretmen’i Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı da Caner Kurtaran canlandırdı.

 

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