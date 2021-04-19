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‘Atiye’ye intihal davası
YAZAR Yonca Eldener, “Yedi Uyananlar” romanının izinsiz olarak kullanıldığını öne sürerek bir dijital platformda yayınlanan “Atiye” dizisi hakkında İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde intihal davası açtı.
Eldener, “Atiye’nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi... Ardından bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir ‘Yedi Uyananlar’dan alınmış. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık.” Yazar, dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş’a ait “Dünyanın Uyanışı” adlı romanın “Atiye”yle ilgisiz olduğunu da sözlerine ekledi.