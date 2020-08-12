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Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:48,Son Güncelleme:

Atiye mahkemelik

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Atiye mahkemelik
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BAŞROLLERİNİ Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı “Atiye” dizisi davalık oldu.

Yazar Şengül Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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