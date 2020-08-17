Atiye dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu - İşte Atiye 2. sezon tarihi

Üçüncü sezonuyla final yapması beklenen Atiye’nin yeni sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu, tanıtımla birlikte tarih bilgisi de geldi. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Atiye'nin yeni sezon tarihi 10 Eylül 2020 olarak açıklandı. Netflix, tanıtım videosunun açıklamasında ise, “Bildiğin her şeyin ötesinde başka gerçekler var. #Atiye, ikinci sezonuyla 10 Eylül’de sadece Netflix’te.” ifadelerini kullandı.



ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.



GÖBEKLİTEPE NEREDE, SIRRI NE?



Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.



Türkiye'nin belki de en gizemli antik bölgesi olan Göbeklitepe'ye yapılan ziyaretler kış aylarında da devam ediyor. Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin de bunda etkisi var. İnşa nedeni bilinmeyen ve vaktiyle kasten toprağın altına gömülen Göbeklitepe, tam 12 bin yıldır ayakta. Göbeklitepe’nin sırrı halen çözülebilmiş değil…