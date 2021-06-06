Atiye 3. sezon ne zaman? İşte Atiye 3. sezon hakkında bilgi

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Konusu ve kurgusuyla takipçilerinin merakla beklediği Atiye dizisi 3. Sezon tarihi netleşti. İşte, Atiye 3. sezon hakkında bilgi...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 3. Sezonda final yapacak olan Atiye dizisinin final bölümlerine dair tüm sorular bu tarihle birlikte yanıtlarını bulmuş olacak.

ATİYE FİNAL SEZONUNDA NELER YAŞANACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?

Sekiz yıl boyunca kızları Aden’e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.

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