Aşktroloji filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aşktroloji filmi oyuncu kadrosu

Aşktroloji filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Aşktroloji filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? sorusu araştırılıyor. Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği filmde kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir işadamının kızı Tuba Çiftçioğlu`nu tavlamak zorunda kalan Cem , araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğreniyor ve olaylar gelişiyor.

AŞKTROLOJİ FİLMİ KONUSU

Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir işadamının kızı Tuba Çiftçioğlu`nu tavlamak zorunda kalan Cem , araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğrenir. Buna göre genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesine girip günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır. Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra burçların kadınlar üzerindeki etkisini ve önemini bilen Cem Tuba`nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.

Tuba`yı etkileyebilmek için burç yorumları ile oynayan Cem , Tuba`dan gerçek anlamda hoşlanmaya başladığı sırada Tuba`nın Cem`in tüm bu oyununu öğrenmesiyle kendisini büyük bir karmaşanın içinde bulur. ‘Demek beni tavlamak için burçları kullandı’ diyen Tuba , Cem’den intikamını almak için kolları sıvayıp Cem`i doğduğuna pişman eder.

AŞKTROLOJİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği filmin başrollerini Ekin Mert Daymaz, Aleyna Solaker, Berna Keklikler, Mesut Yılmaz ve Emir Ünver üstleniyor.