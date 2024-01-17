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Aşktan kaçıyor

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Cem Yiğit Üzümoğlu#Aşk Mevsimi
Aşktan kaçıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 08:47

Dilan Çiçek Deniz, başrolünü Cem Yiğit Üzümoğlu ile paylaştığı ‘Aşk Mevsimi’ adlı filmle beyazperdeye dönüyor.

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı filmde Dilan Çiçek Deniz, ‘Şirin’ isimli idealist bir ressama hayat veriyor.

Hayalleri uğruna aşktan kaçan Şirin’in yıllar içerisinde kendisiyle yaşayacağı yüzleşmeyi beyazperdeye taşıyacak olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek.

Aşktan kaçıyor

Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini konu alan filmde Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

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#Dilan Çiçek Deniz#Cem Yiğit Üzümoğlu#Aşk Mevsimi

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