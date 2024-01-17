Aşktan kaçıyor

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Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı filmde Dilan Çiçek Deniz, ‘Şirin’ isimli idealist bir ressama hayat veriyor.

Hayalleri uğruna aşktan kaçan Şirin’in yıllar içerisinde kendisiyle yaşayacağı yüzleşmeyi beyazperdeye taşıyacak olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek.

Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini konu alan filmde Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.