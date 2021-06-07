Aşkın Tarifi'nin Taylan'ı Alper Saldıran kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Alper Saldıran'ın dizileri ve filmleri

Kanal D’nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi (07 Haziran) bu akşam başlıyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ TAYLAN KİMDİR?



İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Aşkın Tarifi’nin baş karakterlerinden Taylan, Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

AŞKIN TARİFİ’NİN TAYLAN’I ALPER SALDIRAN KİMDİR?

16 Eylül 1984 tarihinde dünyaya geldi. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Alper Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam eden Alper Saldıran, ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı ve Fox dizisi Bir Aile Hikayesi'nin kadrosunda yer aldı.

ALPER SALDIRAN EVLİ Mİ?

14 yıllık arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çifti 7 yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında boşandı. Çiftin çocukları bulunmuyor.

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