Aşkın Tarifi Hazım kimdir? Aşkın Tarifi'nin Hazım'ı Cem Davran nereli, kaç yaşında?

Kanal D’nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi (07 Haziran) bu akşam başlıyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş’un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan’ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ HAZIM KİMDİR?

Askın Tarifi dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Hazım, Naz’ın babasıdır. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir. Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım’ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar. Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN HAZIM’I CEM DAVRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atan Cem Davran, 1977 yılında sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980'de ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.

Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiş, Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.

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