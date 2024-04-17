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Aşkın Nur Yengi: Emekli olmaya niyetim yok

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#Aşkın Nur Yengi#Sezen Aksu#Aşkın Nur Yengi Kimdir
Aşkın Nur Yengi: Emekli olmaya niyetim yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 08:45

Aşkın Nur Yengi, ‘Aramızda Kalmasın’ programına konuştu.

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1980’li yıllarda vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu’nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında ne düşündüğü sorulan Yengi şunları söyledi:

“O, müziğe ve üretkenliğe devam ediyor. Canı sahnede olmak istemiyor olabilir. Ya da şu an değil ama sonra bir belgesel veya özel bir konser yapacaktır. Bu biraz keyfe keder bir şey. Bazı şeyleri dozunda yaşamak önemli. Sezen Abla böyle düşünüyor olabilir; bu işi bir yerde güzelliğiyle, doğruluğuyla noktalamak ya da ara vermek. Onun şahsi kararı.”

Aşkın Nur Yengi: Emekli olmaya niyetim yok

Yengi “Sizin emekli olma isteğiniz var mı?” sorusu üzerine de emekli olmayı düşünmediğini açıkladı:

“Emeklilik mi, hayır. İnsani şartlarda yaşayacaksam evet ama diyorlar ki; emekli olunca ikinci bir iş yap. İkinci bir iş düşünürsem ben ana mesleğimi yapıp emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım.”

 

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