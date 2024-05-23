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Aşkın Nur Yengi: Bu yaza damga vuracağım

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#Aşkın Nur Yengi#Sezen Aksu#Yeni Albüm
Aşkın Nur Yengi: Bu yaza damga vuracağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:29

AŞKIN Nur Yengi, yıllar önce vokalistliğini yaptığı yakın dostu Sezen Aksu’nun kendisine hediye ettiği şarkıyı dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Önceki gün Nişantaşı’nda çıktığı alışveriş turu sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, çalışma hakkında şunları söyledi: “Sezen Abla’yla güzel bir şarkı yaptık. Bana hediye etti şarkıyı. Okudum, tamamladık. Doğru şarkı ve doğru zaman vardır ya, öyle oldu. Yeni bir şarkı bu. Aranjörlüğünü de Mustafa Ceceli yaptı. Yaza damga vuracağız inşallah.” Eski eşi Haluk Bilginer’le ortak bir proje düşünüp düşünmediği sorusuna “Projemiz yok ama neden olmasın? Yaptığımız işler birbirine yakın” yanıtını veren Yengi, Bilginer’le yeniden bir araya geldiği iddiası hakkında ise konuşmaktan kaçındı: “Çok şükür iyi bir anne babayız, öyle söyleyeyim.”

AĞZIMIN PAYINI ALDIM

Geçtiğimiz haftalarda “Emekli olsam 10 bin lirayla nasıl geçinirim? İkinci iş yapmak zorunda kalırım” açıklamasıyla gündeme gelen Aşkın Nur Yengi, o sözleri nedeniyle sosyal medyada tepki gördüğünü de söyledi: “Daha fazla konuşmayayım, ağzımın payını aldım.” m Deniz BOY

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#Aşkın Nur Yengi#Sezen Aksu#Yeni Albüm

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