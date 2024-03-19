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Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu! 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı...

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#Aşkın Nur Yengi#Ahmet Yengi#Marmaris
Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 15:05

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, yılbaşı gecesi trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin vefat ettiğini duyurdu.

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Sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin abisi Ahmet Yengi, yılbaşı gecesi Marmaris'te kaza yapmış, doktorların müdahalesin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi olması için İstanbul'a getirilen Ahmet Yengi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Daha sonra entübe edilen Ahmet Yengi'nin, 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı.

Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı...

Nişantaşı'nda görüntülenen Aşkın Nur Yengi'ye abisinin son sağlık durumu soruldu. Ahmet Yengi'nin vefat haberini veren ünlü şarkıcı "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.

Aşkın Nur Yengi acı haberi duyurdu 2 ay süren yaşam savaşını kaybettiği ortaya çıktı...

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Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi de geçen yıl, kalp ve organ yetmezliğinden dolayı vefat etmişti.

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#Aşkın Nur Yengi#Ahmet Yengi#Marmaris

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