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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 22. son bölümde Mert gerçeği ortaya çıktı!

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam 22. son bölümde Mert gerçeği ortaya çıktı

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyenler tarafından merak konusu oldu. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 19 Kasım tarihli 22. son bölümünde Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırken ikilinin Mert gerçeğini öğrenmesi haftaya damga vurdu. Tüm bunların ardından gözler Aşk Mantık İntikam 23. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam son bölümde yaşananlar.

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın bu haftaki son bölümünde Musa'nın yardımı ile Esra ve Ozan'ın Çağla'nın Mert ile görüştüğünü öğrenmesi damga vurdu. Dizinin final anında ise Mert'in Ozan ile konuşmak için şirkete gelmesi merak uyandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon

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