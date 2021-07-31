Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Esra'dan Ozan'a şok sözler!

Aşk Mantık İntikam 7. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox Tv'de 30 Temmuz Cuma akşamı sevenleri ile buluşan dizide Ozan, Çınar ve Esra’yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanarak hayal kırıklığı içinde orayı terk ederken, Ozan'ın Esra için hastanelik olması dikkat çekti. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise şimdiden çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Çınar ve Esra’yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder. Esra, Ozan’ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan’ı Esra bulur. Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer. Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir.

Bunun için, not defterini bulması şarttır. Erten’ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt’ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur… Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Bu durum Esra’nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktır…

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