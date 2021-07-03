Aşk Mantık İntikam 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ozan ve Esra arasında yakınlaşma

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox TV'de 2 Temmuz'da 3. bölümü ile yayınlanan dizide bu hafta CEO ile Esra'nın baş başa yemek yemesini kıskanan Ozan Esra’ya o geceyi zehir etmeye çalıştı. Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı merak konusu oldu. Son bölüm sonrası yayınlanan Aşk Mantık İntikam 4. bölüm fragmanında Ozan ve Esra'nın aynı dolabın içinde sıkıştıkları esnada yakınlaşması şimdiden izleyenleri meraklandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?

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