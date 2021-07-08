Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölümde yaşanacaklar
Aşk Mantık İntikam 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı Aşk, Mantık, İntikam dizisinin ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında Çağla ve Ozan'ın dans etmesi Esra'yı kıskandıracak. Ozan'ın partideki sözlerinin ardından Esra masadan giderken gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu. İşte, Aşk Mantık İntikam 4. bölüm 2. fragmanı ve cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde yaşanacakların kısa özeti.
Aşk Mantık İntikam'ın 9 Temmuz akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de sevenleri ile buluşan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölüm fragmanında Çınar'ın Esra'ya kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını sormadı dikkat çekti. Esra ve Ozan arasında partide gerilim yaşanırken; Ozan'ın eski eşiyle ilgili sözlerine sinirlenen Esra'nın neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?
DİZİNİN KONUSU
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.