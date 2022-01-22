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Aşk Mantık İntikam 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam son bölümde Rüya'nın Ozan planı şoke etti!

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon
Aşk Mantık İntikam 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam son bölümde Rüyanın Ozan planı şoke etti

Aşk Mantık İntikam 29. son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 21 Ocak tarihli son bölümünde, evlenip aynı evde yaşayan Ozan ve Esra arasında yakınlaşmanın başlaması dikkat çekerken şirketin zor duruma düşmesi merak uyandırdı. Kafayı Ozan'a takan Rüya'nın sinsi planını devreye sokması ise final anına damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın 29. bölümünde Esra ve Ozan'ın hayatına yavaş yavaş sızmaya başlayan Rüya'nın yaralı halde Ozan'ların evine gelmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Bu durumun karşısında Ozan ve Esra'nın ne yapacağı ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas’a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan’a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra’yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan’dan etkilenmeye başlar.

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Diğer yandan Ozan’la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra’nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?

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#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon

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