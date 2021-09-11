Aşk Mantık İntikam 12. son bölümde Ozan büyük sırrı öğrendi... İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam 13. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fox TV ekranlarında her cuma yayınlanan dizinin son bölümünün ardından seyirci karşısına çıkan fragmanında Esra'nın Çınar'la Antalya'ya yerleşme kararı dikkat çekti. Ozan'ın bu karara karşı çıkıp tüm çalışanların önünde yaptığı konuşma ise haftaya dizide heyecan dolu anların yaşanacağının sinyallerini verdi. Sevilen dizi 17 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan’ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra’nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar’ın annesi Hande de dahil olur. Ozan ve Çağla’nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla’yı Ozan’ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan’a öfke doludur.

Düğün günü yaklaştıkça Esra’ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra’yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır. Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan’ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

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