Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aşk-ı Memnu çok konuşulan finali ile bir kez daha ekrana geliyor...

Güncelleme Tarihi:

#Aşk-I Memnu#Aşk-I Memnu Final#Kanal D
Aşk-ı Memnu çok konuşulan finali ile bir kez daha ekrana geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:53

Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, gerek yayında olduğu dönem gerekse tekrar bölümleri ile her daim adından söz ettiren dizisi 'Aşk-ı Memnu' yaz boyunca bir kez daha izleyicisi ile buluştu. Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı yeniden Kanal D’de ekrana gelecek.

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı, gerek yayında olduğu dönem gerekse yayınlanan tekrar bölümleri ile her daim adından söz ettiren dizisi “Aşk-ı Memnu” yaz boyunca bir kez daha izleyicisi ile buluştu.

Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı yeniden Kanal D’de ekrana gelecek.

Aşk-ı Memnu çok konuşulan finali ile bir kez daha ekrana geliyor...

Yayın Tarihi: 25 Ağustos Perşembe/ 2022

Yayın Saati: 20.00

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk-I Memnu#Aşk-I Memnu Final#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack