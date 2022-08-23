Aşk-ı Memnu çok konuşulan finali ile bir kez daha ekrana geliyor...

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Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı, gerek yayında olduğu dönem gerekse yayınlanan tekrar bölümleri ile her daim adından söz ettiren dizisi “Aşk-ı Memnu” yaz boyunca bir kez daha izleyicisi ile buluştu.

Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü 25 Ağustos Perşembe akşamı yeniden Kanal D’de ekrana gelecek.

Yayın Tarihi: 25 Ağustos Perşembe/ 2022



Yayın Saati: 20.00