Arthdal Cronicles dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Arthdal Cronicles oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizinin ilk bölümü 1 Haziran 2019 yılında yayınlanmıştır. Dizi oldukça zengin kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Dizide aksiyon sahneleri oldukça ses getirmiştir.

Arthdal Chronicles Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi Antik Çağ'da Arthdal isimli bir yerde geçer. Burada insan ile farklı ırklar bir arada yaşamaktadır. Nweantallar insanlardan çok daha gelişmiş ve çok daha güçlü bir ırk olarak karşımıza çıkmaktadır. Nweantallar'ın varlığı insanlara ters düşer ve Tagon isimli bir genç insanın yaptığı plan ile insanlar bu ırkı katleder.

Bu olayların yaşandığı sırada oldukça özel bir çocuk olan EunSeom doğar. İnsanlar bu çocuğunda peşine düşerler ve buldukları zaman öldüreceklerdir. EunSeom'un annesi uykusunda bir rüya görür. Bu rüyaya göre artık bu topraklarda yaşayamayacağına karar verir ve oğlunu da alarak orayı terk eder.

Uzun bir yolculuktan sonra güvende olacaklarını düşündükleri bir diyara gelirler. Ancak bu yer düşündükleri gibi güvenli bir yer değildir. EonSeum'un annesi korktuğu şeylerin tek tek başına geldiğine şahit olur. Yıllar bu şekilde geçer ve küçük EunSeom büyür. Yaşadığı halktan farklı özellikleri olduğunun farkına varmaya başlar. Ayrıca ölürken annesinin söylemiş olduğu sözler de kafasını kurcalamaktadır. Bunları araştırmak için yolculuk yapmayı düşünürken planlamadığı bir şeyler olur ve EunSeom doğduğu diyara tekrar dönmek zorunda kalır.

Arthdal Chronicles Kaç Bölüm ve Sezon?

Arthdal Chronicles dizisi toplamda üç part şeklinde yayınlanmıştır. Dizinin ilk parti 1 Haziran 2019'da yayınlanmıştır. İlk partın son bölümü ise 16 Haziran 2019'da yayınlanmıştır. Dizinin ikinci partının ilk bölümü 22 Haziran 2019'da yayınlanmıştır. Dizinin ikinci partının son bölümü 7 Temmuz 2019'da yayınlanmıştır. Dizinin üçüncü partının ilk bölümü 7 Eylül 2019'da yayınlanmıştır. Dizinin üçüncü partının son bölümü ise 22 Eylül 2019'da yayınlanmıştır. Dizi bir sezondan oluşmaktadır. Dizinin orijinal dili Korece'dir ve bu dizi Güney Kore'de çekilmiştir.

Arthdal Chronicles Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Song Joong-Ki, Eun Sum ve Sa-Ya

Jang Dang- Gun, Ta Gan

Kim Ji-Won, Tan-Ya

Kim Ok-Win, Taealha

Cho Seong-Ha, Mi-Hol karakterini canlandırmaktadır.

Bunun dışında dizinin kadrosu oldukça geniştir ve birbirinden başarılı tanınmış oyuncular oynamaktadır.

Arthdal Chronicles Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Kim Won-Suk yapmıştır.

Arthdal Chronicles Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını pek çok başarılı dizide imzası olan Studio Dragon üstlenmektedir.

Arthdal Chronicles Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini ise Kim Young-Hyun ile Park Sang-Yeon yapmıştır.

Dizi toplamda üç parttan oluşmaktadır ve her part 6 bölüm içermektedir. Dizide oldukça yüksek bütçeli olan Güney Kore dizilerinden biridir. Dizinin her bölümü toplamda 1 saat 20 dakika sürer.