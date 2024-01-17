Armağan Çağlayan: Küba’da tedavi olmadım!

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Ünlü televizyoncu, geçtiğimiz yıl kanser olduğunu açıklamış daha sonra da Küba’ya gitmişti.

Küba’ya tatile gittiğini belirten Çağlayan Türkiye’de aldığı tedaviyle hastalığını atlattığını söyledi.

Nişantaşı’nda soruları yanıtlayan ünlü televizyoncu şöyle konuştu:

“Küba’ya bu hastalık teşhisi konmadan da turistik olarak gidecektim. Sonra hastalık çıktı. Küba’ya da turistik amaçlı gittim ama gitmeden önce böyle bir şey olunca ‘Ne yaparım orada?’ diye yolladık evrakları. Sonra ‘Siz iyisiniz. Sizin için Küba’da yapacak bir şey’ diyerek bana döndüler. Şimdi sosyal medyada bu hastalık başına gelenler bana DM’den yazıyor ‘Oraya nasıl gidiliyor? Ne yapmam lazım?’ diye. Ben gittim ama gezmeye gittim. Küba Konsolosluğu’nun bir sağlık birimi var, gitmek isteyen oraya başvuracak. Ona göre cevap gelecek.”