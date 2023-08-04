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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den gençlik sırrı

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#Zafer Ergin#Arka Sokaklar#Rıza Baba
Arka Sokakların Rıza Babası Zafer Erginden gençlik sırrı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 09:13

“Arka Sokaklar”ın Rıza Başkomiser’i Zafer Ergin, 81 yaşında olmasına rağmen 50’lerinde göstermesinin sırrını anlattı: “İki öğün beslenirim. Hep düzenli ve disiplinli yaşadım. Vücuduma, cildime iyi bakarım. Son 3 yıldır yürüyor ve yüzüyorum. Genlerim iyidir. Ailemizde herkes uzun yaşar.”

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KANAL D’nin efsane dizisi “Arka Sokaklar”ın Rıza Başkomiser’i Zafer Ergin, fit görüntüsüyle dikkat çekti. 81 yaşındaki oyuncunun 50’lerinde göstermesi sosyal medyada da gündem oldu.

10Haber sitesinde Müge Dağıstanlı’ya konuşan usta oyuncu, genç kalma sırrını şu sözlerle anlattı:

“Kendimi bildim bileli hep düzenli ve disiplinli yaşadım. Sallapati bir hayatı hiç sevmem. Çalışmayı, hem de tempolu çalışmayı hiç bırakmadım. Bu da beni her zaman zinde tuttu. ‘Arka Sokaklar’ı 17 yıldır çekiyoruz. Set haftanın dört ya da altı günüydü. Hiç şikayet etmedim. Ayda iki kez de Almanya’nın Köln şehrine gidip bir akademide oyunculuk dersi veriyorum. Gençlere tavsiyem; çalışmayı ve yüksek tempoyu hiç bırakmasınlar.”

SADECE İKİ ÖĞÜN BESLENİRİM VÜCUDUMA VE CİLDİME İYİ BAKARIM

Zafer Ergin, günlük yemek rutinini de açıkladı:

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“Sağlıklı her şeyi yerim, ama ölçüsünde. Kahvaltım, kepekli ekmek, 2 yumurta, beyaz peynir, bal, tereyağı, zeytin, domates ve şekersiz çaydır. İki öğün besleniyorum. Erken bir akşam yemeğiyle günü tamamlarım. Az sebze ve protein yerim. Fazla yemek yemeyi sevmem. Şu an istediğim kilodayım. Ama korumaya özen gösteriyorum. Disiplinliyim. Balık yağını düzenli kullanıyorum. Rutin sağlık kontrolümden sonra doktorun önerdiği vitaminleri (A, C ve D) belirli aralıklarla alırım.”

Usta oyuncu spor da yaptığını belirtti:

“Yıllarca boks, halter yaptım ve basketbol oynadım. 3 yıldır yürüyor ve yüzüyorum. Ama vücuduma, cildime iyi bakarım. Tiyatroda yıllarca ağır makyajlar yaptık. Cildimi temizleyip nemlendirmeyi hiç ihmal etmem. Uykuma da özen gösteririm.”

Arka Sokakların Rıza Babası Zafer Erginden gençlik sırrı

Zafer Ergin’in teyzesi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, geçen ay 109 yaşına girdi.

Genlerim iyi, teyzem Muazzez İlmiye Çığ

 Zafer Ergin, “Teyzem ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, geçen ay 109 yaşına girdi. Genlerim iyidir. Ailemizde herkes uzun yaşar, genç görünürler” dedi. Muazzez İlmiye Çığ da uzun yaşamının sırrını şöyle anlatmıştı: “Hep iyiyi düşünün. Kin tutmayın. Kendiniz olun. Ölçülü yaşayın. Perhiz yapmayın, ama obur da olmayın. Bol su için, bol yoğurt yiyin. Gerisi de genetik.”

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#Zafer Ergin#Arka Sokaklar#Rıza Baba

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