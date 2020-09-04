Arka Sokaklar’da 15. sezon başlıyor

ÜÇ YENİ OYUNCU

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı ‘Arka Sokaklar’ın, oyuncu kadrosuna 3 yeni isim katıldı.

Gizem Terzi’yi, Rıza Baba’nın ekibine katılacak yeni polis Sinem rolünde izleyeceğiz. Perihan Ünlücan ise tuttuğunu koparan avukat Başak karakterine hayat verecek. Hakan Uygun’sa ekibe zorluk çıkaracak olan uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin 557’nci bölüm çekimleri de yeni oyuncularla hızla devam ediyor.

İzlenme rekorları kıran, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sadık bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Arka Sokaklar’ın yeni bölümleri bu sezon da her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.





Gizem Terzi, ekibe polis Sinem olarak katılacak.





Hakan Uygun, uluslararası bir çetenin reisi rolünde ekranda olacak.



Perihan Ünlücan ise tuttuğunu koparan avukat Başak karakterine hayat verecek.