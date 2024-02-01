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Arka Sokaklar'a 'Enerci' geldi

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#Arka Sokaklar#Dilan Polat#Engin Polat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 10:36

Dilan Polat başta olmak üzere fenomenlere ait lüks otomobillerin polis aracına dönüştürülmesi Arka Sokaklar dizisine de konu oldu. Dizinin yeni bölüm tanıtımda ilk kez izleyici ile buluşan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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Dilan ve Engin Polat çifti ile başlayarak birçok fenomen isme sıçrayan; yasadışı bahis, kara para aklama ve birçok suç iddiasıyla açılan soruşturmalar kapsamında el konulan lüks araçlar polis aracına dönüştürülerek, başta Taksim Meydanı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmaya başlandı.

Arka Sokaklara Enerci geldi

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

Arka Sokaklara Enerci geldi

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HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA...

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor.

Arka Sokaklara Enerci geldi

Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser ’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmeyi unutmaması da diziye dair eğlenceli bir bölümün sinyallerini veriyor.

Arka Sokaklara Enerci geldi

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

Arka Sokaklara Enerci geldi

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#Arka Sokaklar#Dilan Polat#Engin Polat

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