Arka Sokaklar son bölümde Zeliş'e cinsel saldırı! İşte Arka Sokaklar 584.son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 584.son bölüm tek parça Kanal D ekranlarında yayınlandı. 2 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın bu haftaki son bölümünde Tekin'in babasının silahıyla Giray'a buluşmaya gitmesi heyecan dolu anlara neden oldu. Adrese gelen Giray'ın Zeliha'yı götürmesi ise çarpıcı anlardan oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hüsnü'nün ortalığı dağıtması merak uyandırdı. . Arka Sokaklar son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 585. Bölüm Fragmanı yayında! Giray, Zeliş'i kaçırıyor! Hüsnü ise kızının peşine düşüyor.

Herkes Zeliş'i kurtarmak için seferber oluyor. Zeliş kurtulacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 584. Bölümde Zeliş'in, tecavüze uğradığı haberi herkese büyük yıkım yaşatıyor!

Selin ve Mesut, hastaneden çıktıkları sırada Zeliş ile karşılaşırlar. Zeliş perişan haldedir. Odada muayenesi yapılan Zeliş, acı gerçeği Selin'e söyler. Selin, Rıza Baba aracılığıyla ekibe Mesut da, Hüsnü'ye aktarır. Hüsnü duydukları karşısında acı içinde ağlamaya başlar. Hüsnü, hastanede Zeliş'in başında onu yatıştırmaya çalışırken ekip, Giray'ın peşine düşer.

Çoban Ailesi acı haberi öğrenir. Tekin, intikam yeminleriyle harekete geçer. Zeliş'in polisten gelen telefonunda Giray'ın mesajını görünce öldürme planını devreye sokar. Giray, Zeliş'in buluşma isteğine olumlu karşılık verince Tekin, babasının silahıyla adrese gider. Onu takip eden Tunç ve teknik takiple yerini bulan babası Hüsnü ile Zeliş de oradadır. Hüsnü, Zeliş'i arabada bırakarak Tekin'in yanına gelir. Bu sırada Zeliş'in bulunduğu arabaya Giray biner ve onu bir kez daha kaçırır.

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