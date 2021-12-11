Arka Sokaklar 607. son bölümde Samir'den şoke eden katliamlar... İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 10 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan dizide bu hafta Samir'in, Amerikalılarla yapılan takas sırasında fırsatını bulup ve ailesini kaçırmayı başarması çarpıcı gelişmelerden oldu. İlyas'ın evde 2 cesetle karşılaşması ise bu haftaya damga vurdu. Arka Sokaklar 607. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

John’un Selin’i, Halide’yi ve Leyla’yı kaçırması Mesut ile Samir’in gündemine bomba gibi düşer. John’un isteği bellidir. Depo baskınında ele geçirilen mallarına kavuşmak. Mesut, karşısına kim geçerse geçsin Selin’i kurtarmaya kararlıdır. Ekibimiz operasyon için harekete geçerken aynı anda Samir’in, Halide ve Leyla’ya kavuşmasını da engellemek zorundadır.

Serap’ın yakın arkadaşı Ertan alanında başarılı bir avukattır. İyi geçen bir davanın ardından asistanı Yeliz ve birkaç arkadaşı ile bir otelde kutlama yaparlar. Ertan ertesi gün uyandığında asistanı Yeliz’i bulamaz. Polisi aramayı düşündüğü sırada polis onun kapısını çalar.

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Metin’in çalıştığı şarküteriye isimsiz bir posta gelir. Zarfı açan Metin, Asiye’nin başka bir adamla çekilmiş fotoğrafı ile karşılaşır. Gördükleri karşısında yıkılan Metin, Asiye’nin kendisini aldattığına inanmak istemez. Fotoğrafı kimin gönderdiğini ve daha da önemlisi Asiye’nin yanında duran adamın kim olduğunu öğrenmek Hüsnü komisere düşecektir.

Arka Sokaklar 608. Bölüm Fragmanı yayınlandı



Arka Sokaklar 608. Bölüm Fragmanı yayında! Samir ve John tehlikesi ekibin elini kolunu bağlıyor!

Rıza Baba, son yaşananlardan sonra Mesut ile bağını koparıyor. Mesut, kendisini başka bir ekibe göndereceğinden emindir. Bunları düşünmek yerine icraata geçen Mesut, kaçak durumdaki Samir'in peşine düşüyor. Samir'i kıstırdığı evde onu büyük bir sürpriz beklemektedir.