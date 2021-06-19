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Televizyon
Haber Giriş: 19.06.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

“Arka Sokaklar” sezonu zirvede bitirdi

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“Arka Sokaklar” sezonu zirvede bitirdi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı sezon finali bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 594’üncü bölümü tüm kişilerde 6.37 reyting 18.83 izlenme payı alarak sezonu zirvede bitirdi.
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile Kanal D’de...

 

 

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