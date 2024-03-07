Arka Sokaklar öldürülen taksici Oğuz Erge'yi unutmadı

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Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Mart Cuma (yarın) akşamı izleyici karşısına çıkacak. Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ile fark yaratan dizide bu kez, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınacak.

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünden bir tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda; bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir’de yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan “Taksici Oğuz Erge Cinayeti” ni akıllara getirdi. Taksici cinayetlerine dikkat çekmeyi hedeflenen bu sahneler dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.