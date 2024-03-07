×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Arka Sokaklar öldürülen taksici Oğuz Erge'yi unutmadı

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Oğuz Erge#Taksici Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 12:22

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'Taksici cinayeti' Arka Sokaklar'a konu oluyor.

Haberin Devamı

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Mart Cuma (yarın) akşamı izleyici karşısına çıkacak. Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığı ile fark yaratan dizide bu kez, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınacak.

Arka Sokaklar öldürülen taksici Oğuz Ergeyi unutmadı

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünden bir tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımda; bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir’de yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan “Taksici Oğuz Erge Cinayeti” ni akıllara getirdi. Taksici cinayetlerine dikkat çekmeyi hedeflenen bu sahneler dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Arka Sokaklar öldürülen taksici Oğuz Ergeyi unutmadı

Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Oğuz Erge#Taksici Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!